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Военных Болгарии не будут отправлять в Украину: парламент принял декларацию

Фото: парламент Болгарии решил, что не будет отправлять военных в Украину (wikipedia.org)
Автор: Катерина Черніговець

Парламент Болгарии принял декларацию, по которой их военные не будут участвовать в операциях в Украине. Исключение - обязательства страны в рамках НАТО, ЕС, ООН и ОБСЕ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinite.com.

Как сообщает издание, принятая декларация призывает к дипломатическому решению конфликта. В ней не содержится прямого осуждения действий России в Украине.

Отмечается, что попытки включить формулировку, осуждающую войну были отклонены. Так же не было принято предложение об изъятии ссылок на обязательства Болгарии по НАТО и ЕС.

Во время парламентских дебатов депутат из пророссийской партии "Возрождение" Ангел Георгиев утверждал, что в декларации остается возможность отправки болгарских военных в Украину. Однако Станислав Балабанов из партии "Есть такой народ" заверил, что в "без официального запроса совета министров роль парламента заключалась в том, чтобы обеспечить институциональную гарантию через декларацию". Депутат Тома Биков раскритиковал политический дискурс вокруг декларации, потому что ни одного запроса о военном участии Болгарии не поступало.

 

Напомним, что Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что открыт к обсуждению миротворческой миссии в Украине. Но ему надо понять: как будет укреплена безопасность и обороноспособность страны в случае отправки войск и какие будут условия размещения этих войск.

Глава МИД Чехии не хочет пока обсуждать вопрос развертывания миротворческих сил в Украине. А его коллега из Словакии вообще против отправки своих солдат.

При этом, в Польше считают, что страны, которые граничат с РФ, не должны отправлять своих военных в составе миротворческой миссии в Украину. Это может вызвать ненужные провокации и ухудшить ситуацию.

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