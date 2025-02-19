У Чехії та Словаччині висловилися щодо відправки військ в Україну
Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський не хоче поки обговорювати питання розгортання миротворчих сил в Україні. А його колега зі Словаччини Юрай Бланар взагалі проти відправки своїх солдатів для забезпечення миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International.
Міністри закордонних справ Чехії та Словаччини зустрілися напередодні у Празі, щоб обговорити актуальні геополітичні події та безпекову конференцію у Мюнхені. Глави МЗС також торкнулися теми зустрічі делегацій США та РФ в Саудівській Аравії, "екстреного" саміту у Парижі та співпраці між країнами.
Після зустрічі очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський на пресконференції заявив, що утримався від обговорення питання відправки військ в Україну. За його словами, про це рано говорити, доки невідомі можливі мирні угоди або гарантії з боку окремих учасників переговорів про завершення війни.
"Я справді не хочу розмірковувати про будь-яке відправлення солдатів чи підрозділів в Україну. Ми взагалі не знаємо, якою буде потенційна мирна угода, які гарантії нададуть окремі учасники. Тому я максимально стриманий у цьому питанні й не спекулюю публічно на цю тему", - заявив Ліпавський.
Натомість міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар категорично відхилив можливість відправки словацьких солдатів в Україну.
"Наша позиція абсолютно чітка. Словаччина не відправить свої війська на територію України", - сказав Бланар.
За словами міністра, подальші кроки його країни залежатимуть від розвитку дискусії щодо миру та забезпечення гарантій безпеки України.
Миротворці в Україні
Нагадаємо, що парламент Нідерландів днями ухвалив резолюцію про можливе розгортання миротворців в Україні. Нідерланди можуть розгорнути миротворчі війська в Україні у разі укладання мирної угоди.
Нещодавно прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що він "готовий і бажає" розмістити британські війська на території України для забезпечення дотримання мирної угоди в разі потреби.
Швеція також не виключає можливості відправлення миротворчих військ до України.
За словами президента України Володимира Зеленського, Україні вдалося суттєво просунутися в питанні створення контингенту іноземних військовослужбовців на своїй території. Це може стати першим кроком для створення об'єднаних Збройних сил Європи.