ua en ru
Ср, 19 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Чехії та Словаччині висловилися щодо відправки військ в Україну

Прага, Середа 19 лютого 2025 11:30
UA EN RU
У Чехії та Словаччині висловилися щодо відправки військ в Україну Фото: міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський не хоче поки обговорювати питання розгортання миротворчих сил в Україні. А його колега зі Словаччини Юрай Бланар взагалі проти відправки своїх солдатів для забезпечення миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International.

Міністри закордонних справ Чехії та Словаччини зустрілися напередодні у Празі, щоб обговорити актуальні геополітичні події та безпекову конференцію у Мюнхені. Глави МЗС також торкнулися теми зустрічі делегацій США та РФ в Саудівській Аравії, "екстреного" саміту у Парижі та співпраці між країнами.

Після зустрічі очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський на пресконференції заявив, що утримався від обговорення питання відправки військ в Україну. За його словами, про це рано говорити, доки невідомі можливі мирні угоди або гарантії з боку окремих учасників переговорів про завершення війни.

"Я справді не хочу розмірковувати про будь-яке відправлення солдатів чи підрозділів в Україну. Ми взагалі не знаємо, якою буде потенційна мирна угода, які гарантії нададуть окремі учасники. Тому я максимально стриманий у цьому питанні й не спекулюю публічно на цю тему", - заявив Ліпавський.

Натомість міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар категорично відхилив можливість відправки словацьких солдатів в Україну.

"Наша позиція абсолютно чітка. Словаччина не відправить свої війська на територію України", - сказав Бланар.

За словами міністра, подальші кроки його країни залежатимуть від розвитку дискусії щодо миру та забезпечення гарантій безпеки України.

Миротворці в Україні

Нагадаємо, що парламент Нідерландів днями ухвалив резолюцію про можливе розгортання миротворців в Україні. Нідерланди можуть розгорнути миротворчі війська в Україні у разі укладання мирної угоди.

Нещодавно прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що він "готовий і бажає" розмістити британські війська на території України для забезпечення дотримання мирної угоди в разі потреби.

Швеція також не виключає можливості відправлення миротворчих військ до України.

За словами президента України Володимира Зеленського, Україні вдалося суттєво просунутися в питанні створення контингенту іноземних військовослужбовців на своїй території. Це може стати першим кроком для створення об'єднаних Збройних сил Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія Війна в Україні
NEWS
Атака на Одесу: кількість поранених зросла, ввели локальні аварійні відключення світла
Атака на Одесу: кількість поранених зросла, ввели локальні аварійні відключення світла
DAILY
Голова Європарламенту Роберта Метсола: Ніхто не хоче бачити Путіна в Києві
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Голова Європарламенту Роберта Метсола: Ніхто не хоче бачити Путіна в Києві