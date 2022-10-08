ua ru
Сб, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Військові збили ворожий безпілотник в районі Одеської області

Новость на русском →
Україна, Субота 08 жовтня 2022 20:14
Військові збили ворожий безпілотник в районі Одеської області Фото: Військові збили ворожий безпілотник в районі Одеської області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 8 жовтня, українські військові збили російський безпілотник в районі Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку повітряного командування "Південь".

"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.

За словами військових, це трапилось близько 19.30, на підльоті з моря до Одеської області.

Нагадаємо, що в Одеській області ППО "приземлила" російський безпілотник.

Також, ЗСУ у Миколаївській області збили іранський безпілотник.

Також стало відомо, що українські захисники продовжують знищувати техніку російських окупантів. Наші воїни 6 жовтня "приземлили" ще 2 безпілотники ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Війна в Україні
NEWS
Як пошкодження Кримського мосту може вплинути на війну: відповідь експерта
Як пошкодження Кримського мосту може вплинути на війну: відповідь експерта
DAILY
Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході