Військові збили ворожий безпілотник в районі Одеської області
У суботу, 8 жовтня, українські військові збили російський безпілотник в районі Одеської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку повітряного командування "Південь".
"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський безпілотник оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.
За словами військових, це трапилось близько 19.30, на підльоті з моря до Одеської області.
Нагадаємо, що в Одеській області ППО "приземлила" російський безпілотник.
Також, ЗСУ у Миколаївській області збили іранський безпілотник.
Також стало відомо, що українські захисники продовжують знищувати техніку російських окупантів. Наші воїни 6 жовтня "приземлили" ще 2 безпілотники ворога.
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