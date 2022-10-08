Военные сбили вражеский беспилотник в районе Одесской области
В субботу 8 октября украинские военные сбили российский беспилотник в районе Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу воздушного командования "Юг".
"Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидирован очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.
По словам военных, это произошло около 19.30, на подлете с моря в Одесскую область.
Напомним, что в Одесской области ПВО "приземлила" российский беспилотник.
Также ВСУ в Николаевской области сбили иранский беспилотник.
Также стало известно, что украинские защитники продолжают уничтожать технику российских оккупантов. Наши воины 6 октября "приземлили" еще 2 беспилотника врага.
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