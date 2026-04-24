Військові без води та їжі: командира 14 ОМБр усунули з посади після скандалу в ЗМІ

Генштаб повідомив про усунення з посад командира 14 ОМБр та командира 10 армійського корпусу через скандал у ЗМІ, який виник через катастрофічну ситуацію з забезпеченням військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генштабу ЗСУ в Telegram.

Голодування на фронті

Йдеться про військових 14 ОМБр, які були прикріплені до 30-ї бригади та перебували у зоні відповідальності поблизу Куп’янська. У мережі з'явились фото дуже худих та виснажених бійців, близькі яких розповіли пресі про жахливий стан справ з постачанням продовольства бригаді.

Переказуючи слова свого чоловіка військового, одна жінка повідомила, що бійці перебували на позиціях без їжі та води по 10, 15 та навіть 17 днів, що значно вплинуло на їхнє здоров'я та вагу.

Повідомлялось навіть, що чоловіки непритомніли через брак їжі та води. Проблеми з постачанням розпочались ще у грудні минулого року. Військові йшли на фронт у вазі 80-90 кілограмів, однак зараз у більшості з них вага - близько 50 кілограмів.

З'ясувалось, що у бійців не було зв'язку з рідними, що унеможливило передачі їм продуктів від близьких. По раціях військовослужбовців нібито не чули.

Пояснення Генштабу

У Генштабі ЗСУ пояснюють прикру ситуацію значними проблемами з логістикою у зоні відповідальності 14 ОМБр, поблизу Куп'янська, оскільки росіяни постійно ведуть там інтенсивні обстріли.

Переправляти провізію хлопцям доводилось важкими дронами та іншими способами по воді Осколу.

Однак у Генштабі визнають, що командування 14 ОМБр замовчувало реальний стан справ, тому було прийнято рішення провести кадрові зміни.

"З метою виправлення ситуації прийнято низку кадрових рішень. Зокрема, усунуто з посади командира 14 ОМБр, звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу", - йдеться у повідомленні ГШ.

Нові призначення та обіцянки розслідування

У Генштабі повідомляють, що буде проведено службове розслідування інциденту, який призвів до плачевних наслідків, винних обіцяють покарати. Також прийнято рішення про нові призначення.

"Командиром 14 ОМБр призначено полковника Тараса Максімова, а 10 армійський корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов", - написали в ГШ.

До Максімова 14 ОМБр очолював підполковник Анатолій Лисецький. Але куди його перевели в бригаді не коментують.

Натомість Богомолов замінив на посаді бригадного генерала на ім'я Сергій Перець.