Военные без воды и еды: командира 14 ОМБр отстранили от должности после скандала в СМИ

Генштаб сообщил об отстранении от должности командира 14 ОМБр и командира 10 армейского корпуса из-за скандала в СМИ, который возник из-за катастрофической ситуации с обеспечением военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Telegram.

Голодовка на фронте

Речь идет о военных 14 ОМБр, которые были прикреплены к 30-й бригаде и находились в зоне ответственности вблизи Купянска. В сети появились фото очень худых и истощенных бойцов, близкие которых рассказали прессе об ужасном состоянии дел с поставками продовольствия бригаде.

Пересказывая слова своего мужа военного, одна женщина сообщила, что бойцы находились на позициях без еды и воды по 10, 15 и даже 17 дней, что значительно повлияло на их здоровье и вес.

Сообщалось даже, что мужчины теряли сознание из-за нехватки пищи и воды. Проблемы с поставками начались еще в декабре прошлого года. Военные шли на фронт в весе 80-90 килограммов, однако сейчас у большинства из них вес - примерно 50 килограммов.

Выяснилось, что у бойцов не было связи с родными, что сделало невозможным передачи им посылок от близких. По рациям военнослужащих якобы не слышали.

Объяснение Генштаба

В Генштабе ВСУ объясняют досадную ситуацию значительными проблемами с логистикой в зоне ответственности 14 ОМБр, вблизи Купянска, поскольку россияне постоянно ведут там интенсивные обстрелы.

Переправлять провизию воинам приходилось тяжелыми дронами и другими способами по воде Оскола.

Однако в Генштабе признают, что командование 14 ОМБр замалчивало реальное положение дел, поэтому было принято решение провести кадровые изменения.

"С целью исправления ситуации принят ряд кадровых решений. В частности, отстранен от должности командир 14 ОМБр, уволен с должности и назначен с понижением командир 10 армейского корпуса", - говорится в сообщении ГШ.

Новые назначения и обещания расследования

В Генштабе сообщают, что будет проведено служебное расследование инцидента, который привел к плачевным последствиям, виновных обещают наказать. Также принято решение о новых назначениях.

"Командиром 14 ОМБр назначен полковник Тарас Максимов, а 10 армейский корпус возглавил бригадный генерал Артем Богомолов", - написали в ГШ.

До Максимова 14 ОМБр возглавлял подполковник Анатолий Лысецкий. Но куда его перевели в бригаде, не комментируют.

В то же время Богомолов заменил в должности бригадного генерала по имени Сергей Перец.