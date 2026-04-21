Україна аналізує оновлені військові плани РФ і готує відповідь, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військове керівництво країни детально проаналізувало плани армії РФ і вже визначило подальші кроки для протидії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Володимира Зеленського в мережі Telegram.

"Сьогодні детально говорили з військовими - була доповідь Головнокомандувача Сирського (головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський - ред.) і начальника Генерального штабу Гнатова (начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов - ред.). Ми розуміємо, що в планах у російської армії і які в них пріоритети: є відповідні карти. Є деталі. Ми будемо протидіяти. Сили і засоби для цього визначені", - зазначив президент.

Також гарант зробив заяву про санкції та неефективність дипломатії, яка не здатна зупинити РФ.

"Узгодив і наші наступні операції - українські далекобійні санкції працюватимуть і знижуватимуть російські можливості. Війну потрібно завершувати, і дипломатія сама себе не наблизить, потрібен тиск на агресора, щоб війна йшла до завершення", - заявив Зеленський.

Реакція на дії Росії

Президент зазначив, що зниження санкційного та політичного тиску з боку партнерів частково вплинуло на зростання амбіцій російської сторони. У відповідь Україна посилює власні спроможності, включно із застосуванням безпілотників та активізацією підрозділів.

Подальші кроки

Зеленський повідомив, що вже затверджено перелік наступних операцій. Також визначено першочергові потреби фронту, які мають бути реалізовані найближчим часом.

Окремо президент подякував українським військовослужбовцям за результати на передовій і наголосив на важливості їхнього внеску в захист країни та громадян.