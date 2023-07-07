Військові витрати України залишаться високими і наступного року, - Марченко

Витрати України на оборону під час війни наступного року залишаться високими. Можливостей скорочення бюджетного дефіциту мало, хоча уряду вдалося підтримати збір доходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра фінансів Сергія Марченка Bloomberg .

"Ми намагаємося робити домашнє завдання", - сказав Марченко, додавши, що цього року очікується економічне зростання на рівні 3%.

За його словами, уряд залучить стимули партнерів, щоб допомогти Україні покрити дефіцит у 2024 році. "Тепер ми маємо програму ЄС, і ми хотіли б, щоб інші країни G-7 також втрутилися і допомогли Україні", - повідомив він.

Марченко підтвердив обіцянку захищати інвестиції та викорінювати корупцію. "Ми намагаємося мінімізувати всі можливі корупційні ризики - це наш вибір, і ми досягнемо того, щоб показати всьому цивілізованому світу, що Україна рухається у правильному напрямку", - сказав міністр.

Страхування військових ризиків

За словами Марченка, виникла потреба в тому, щоб союзники надавали страховку від військових ризиків для залучення інвестицій.

"Без міжнародної підтримки, без страхування від військових ризиків ми не зможемо залучити стільки інвестицій, скільки нам потрібно для реконструкції. Нам потрібні інвестиції прямо зараз - нам не потрібно чекати, доки закінчиться війна, бо інакше ми не отримаємо початкового імпульсу для цієї перемоги", - повідомив він.

Уряд Великобританії очолив ініціативу зі страхування військових ризиків, підтриману "Великою сімкою" минулого місяця, спрямовану на підтримку приватних інвестицій у економіку України, що постраждала від війни. Світовий банк оцінює вартість відновлення руйнувань, спричинених російським вторгненням, у понад 400 млрд доларів протягом наступного десятиліття.

Європейський Союз має намір затвердити пакет допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро протягом чотирьох років, при цьому державне фінансування залежить від іноземної допомоги. Київ розраховує отримати 18 млрд євро у вигляді грантів та позик від ЄС та близько 10 млрд доларів від США, при цьому очікуваний дефіцит бюджету збільшиться до 42 млрд доларів. Угода з Міжнародним валютним фондом принесе ще 4,5 млрд доларів у 2023 році.