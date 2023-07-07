Военные расходы Украины останутся высокими и в следующем году, - Марченко

Расходы Украины на оборону во время войны в следующем году останутся высокими. Возможностей для сокращения бюджетного дефицита мало, хотя правительству удалось поддержать сбор доходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов Сергея Марченко Bloomberg .

"Мы стараемся делать домашнее задание", - сказал Марченко, добавив, что в этом году ожидается экономический рост на уровне 3%.

По его словам, правительство привлечь стимулы партнеров, чтобы помочь Украине покрыть дефицит в 2024 году. "Теперь у нас есть программа ЕС, и мы хотели бы, чтобы другие страны G-7 также вмешались и помогли Украине", - сообщил он.

Марченко подтвердил обещание защищать инвестиции и искоренять коррупцию. "Мы стараемся минимизировать все возможные коррупционные риски - это наш выбор, и мы добьемся того, чтобы показать всему цивилизованному миру, что Украина движется в правильном направлении", - сказал министр.

Страхование военных рисков

По словам Марченко, возникла необходимость того, чтобы союзники предоставляли страховку от военных рисков для привлечения инвестиций.

"Без международной поддержки, без страхования от военных рисков мы не сможем привлечь столько инвестиций, сколько нам нужно для реконструкции. Нам нужны инвестиции прямо сейчас - нам не нужно ждать, пока закончится война, потому что иначе мы не получим первоначальный импульс для этой победы", - сообщил он.

Правительство Великобритании возглавило инициативу по страхованию военных рисков, поддержанную "Большой семеркой" в прошлом месяце, направленную на поддержку частных инвестиций в пострадавшую от войны экономику Украины. Всемирный банк оценивает стоимость восстановления разрушений, вызванных российским вторжением, в более чем 400 млрд долларов в течение следующего десятилетия.

Европейский Союз собирается утвердить пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро в течение четырех лет, при этом государственное финансирование сильно зависит от иностранной помощи. Киев рассчитывает получить 18 млрд евро в виде грантов и займов от ЕС и около 10 млрд долларов от США, при этом ожидаемый дефицит бюджета увеличится до 42 млрд долларов. Соглашение с Международным валютным фондом принесет еще 4,5 млрд долларов в 2023 году.