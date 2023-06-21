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Сунак оголосив про систему страхування військових ризиків із метою прискорити відновлення України

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Лондон, Середа 21 червня 2023 12:17
Сунак оголосив про систему страхування військових ризиків із метою прискорити відновлення України Фото: прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Нова система страхування військових ризиків буде спрямована на допомогу підприємствам інвестувати в Україну.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це величезний крок уперед до того, щоб допомогти страховикам гарантувати інвестиції в Україну, усунути один із найбільших бар'єрів та дати інвесторам упевненість, необхідну їм для дій", - сказав Сунак на конференції з відновлення України в Лондоні.

Сунак також сказав, що понад 400 компаній із 38 країн із сукупною ринковою капіталізацією в 4,9 трильйона доларів підписалися на участь у програмі Лондонського Сіті.

Прем'єр-міністр Великобританії заявив, що необхідно підтримати Україну, щоб прискорити відновлення та допомогти Україні "розкрити свій потенціал".

Конференція у Лондоні

Конференція, присвячена відновленню України, зараз відбувається у Лондоні. Участь у ній беруть понад тисячу представників із 61 країни, включаючи чиновників, представників неурядових організацій та сотні бізнес-лідерів та підприємців.

Серед тих, хто виступає на конференції, присутні президент Єврокомісії, Урсула фон дер Ляєн, держсекретар США, Ентоні Блінкен, президент України, Володимир Зеленський, глава уряду України, Шмигаль, а також прем'єр-міністр Великої Британії, Ріші Сунак.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час конференції з відновлення України в Лондоні оголосив про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 3 млрд доларів протягом наступних трьох років.

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