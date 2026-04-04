Військові відреагували на звіт Лубінця щодо Ужгородського ТЦК: обіцяють перевірку

Як зазначається в повідомленні, у зв’язку із оприлюдненням представником омбудсмена у Закарпатській області Андрієм Крючковим інформації про виявлені ним порушення в Ужгородському РТЦК та СП, буде вжито низку заходів:

Створюється спеціальна комісія, розпочато службову перевірку для з’ясування правдивості наведених фактів та виявлення інших можливих порушень.

Усі зібрані комісією матеріали будуть скеровані до відповідних органів для надання правової оцінки та притягнення винних до відповідальності.

"Командування оперативного командування "Захід" наголошує, що послідовно дотримується принципу нульової толерантності до будь-яких проявів порушень прав людини, службової недбалості чи перевищення повноважень з боку керівного складу та військовослужбовців ТЦК та СП", - запевнили військові.

Зазначимо, скандал спалахнув після того, як представники Офісу омбудсмена України виявили кричущі порушення під час моніторингу в Ужгородському районному територіальному центрі комплектування. Серед них - незаконне утримання людей, антисанітарія та нелюдські умови.