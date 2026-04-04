Військові відреагували на звіт Лубінця щодо Ужгородського ТЦК: обіцяють перевірку

В Силах оборони відреагували на повідомлення омбудсмена Дмитра Лубінця про масштабні порушення в Ужгородському РТЦК та СП. Ініційовано спецкомісію для перевірки фактів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву Оперативного командування "Захід"
Як зазначається в повідомленні, у зв’язку із оприлюдненням представником омбудсмена у Закарпатській області Андрієм Крючковим інформації про виявлені ним порушення в Ужгородському РТЦК та СП, буде вжито низку заходів:
"Командування оперативного командування "Захід" наголошує, що послідовно дотримується принципу нульової толерантності до будь-яких проявів порушень прав людини, службової недбалості чи перевищення повноважень з боку керівного складу та військовослужбовців ТЦК та СП", - запевнили військові.
Зазначимо, скандал спалахнув після того, як представники Офісу омбудсмена України виявили кричущі порушення під час моніторингу в Ужгородському районному територіальному центрі комплектування. Серед них - незаконне утримання людей, антисанітарія та нелюдські умови.
Нагадаємо, в Міністерстві оборони нещодавно анонсували зміни в системі мобілізації, спрямовані на посилення безпеки та прозорості процесів. Це сталося після того, як 2 квітня 2026 року під час мобілізаційних заходів інспектор Львівської митниці Андрій Труш напав з ножем на військовослужбовця ТЦК та завдав йому смертельних поранень.
Трушу вже повідомили про підозру в умисному вбивстві військовослужбовця, який виконував службові обов’язки, а суд обрав запобіжний захід. Проте сам Труш, пояснюючи свій вчинок, сказав, що захищав молодшого брата, якого намагалися "бусифікувати".
Загалом кількість нападів на ТЦК в Україні тільки зростає. Так, у Вінниці 4 квітня під час перевірки документів чоловік "раптово напав" із ножем на військовослужбовців територіального центру комплектування та поранив двох із них.
З іншого боку, мають місце численні скандали із силовою мобілізацією на вулицях в Україні. Наприклад, черговий скандал стався в Одесі 3 квітня. Під час затримання водія, який нібито "перебував у розшуку", поліцейські зламали йому руку, при цьому поряд перебували військові ТЦК.