Военные отреагировали на отчет Лубинца по Ужгородскому ТЦК: обещают проверку

В Силах обороны отреагировали на сообщение омбудсмена Дмитрия Лубинца о масштабных нарушениях в Ужгородском РТЦК и СП. Инициирована спецкомиссия для проверки фактов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление Оперативного командования "Запад"
Читайте также: Во Львове убили военного ТЦК, полиция задержала нападавшего
Как отмечается в сообщении, в связи с обнародованием представителем омбудсмена в Закарпатской области Андреем Крючковым информации о выявленных им нарушениях в Ужгородском РТЦК и СП, будет принят ряд мер:
"Командование оперативного командования "Запад" отмечает, что последовательно придерживается принципа нулевой толерантности к любым проявлениям нарушений прав человека, служебной халатности или превышения полномочий со стороны руководящего состава и военнослужащих ТЦК и СП", - заверили военные.
Отметим, скандал разгорелся после того, как представители Офиса омбудсмена Украины обнаружили вопиющие нарушения во время мониторинга в Ужгородском районном территориальном центре комплектования. Среди них - незаконное содержание людей, антисанитария и нечеловеческие условия.
Напомним, в Министерстве обороны недавно анонсировали изменения в системе мобилизации, направленные на усиление безопасности и прозрачности процессов. Это произошло после того, как 2 апреля 2026 года во время мобилизационных мероприятий инспектор Львовской таможни Андрей Труш напал с ножом на военнослужащего ТЦК и нанес ему смертельные ранения.
Трушу уже сообщили о подозрении в умышленном убийстве военнослужащего, который выполнял служебные обязанности, а суд избрал меру пресечения. Однако сам Труш, объясняя свой поступок, сказал, что защищал младшего брата, которого пытались "бусифицировать".
В целом количество нападений на ТЦК в Украине только растет. Так, в Виннице 4 апреля во время проверки документов мужчина "внезапно напал" с ножом на военнослужащих территориального центра комплектования и ранил двух из них.
С другой стороны, имеют место многочисленные скандалы с силовой мобилизацией на улицах в Украине. Например, очередной скандал произошел в Одессе 3 апреля. При задержании водителя, который якобы "находился в розыске", полицейские сломали ему руку, при этом рядом находились военные ТЦК.