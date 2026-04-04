Военные отреагировали на отчет Лубинца по Ужгородскому ТЦК: обещают проверку

Как отмечается в сообщении, в связи с обнародованием представителем омбудсмена в Закарпатской области Андреем Крючковым информации о выявленных им нарушениях в Ужгородском РТЦК и СП, будет принят ряд мер:

Создается специальная комиссия, начата служебная проверка для выяснения правдивости приведенных фактов и выявления других возможных нарушений.

Все собранные комиссией материалы будут направлены в соответствующие органы для предоставления правовой оценки и привлечения виновных к ответственности.

"Командование оперативного командования "Запад" отмечает, что последовательно придерживается принципа нулевой толерантности к любым проявлениям нарушений прав человека, служебной халатности или превышения полномочий со стороны руководящего состава и военнослужащих ТЦК и СП", - заверили военные.

Отметим, скандал разгорелся после того, как представители Офиса омбудсмена Украины обнаружили вопиющие нарушения во время мониторинга в Ужгородском районном территориальном центре комплектования. Среди них - незаконное содержание людей, антисанитария и нечеловеческие условия.