Військові ССО знищили російську радіолокаційну станцію "Фара" (відео)
Військові Збройних сил України за допомогою дрону знищили російську радіолокаційну станцію "Фара".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сил спеціальних операцій Збройних сил України.
За даними військових, під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив портативну радіолокаційну станцію "Фара-ПВ".
"Унаслідок вогневого ураження ударним дроном радіолокаційну станцію противника знищено", - додали в ССО.
На відео можна бачити, як українські військові виявили та ліквідували російську радіолокаційну станцію.
Втрати Росії на війні
Генштаб ЗСУ повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 375 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили близько 750 росіян.
Британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.
Раніше ми повідомляли, що бійці ССО навели вогонь HIMARS і знищили російську командно-штабну машину на півдні України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.