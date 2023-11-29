ua en ru
Ср, 29 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

HIMARS знищив російську командно-штабну машину. Вогонь навели бійці ССО

Україна, Середа 29 листопада 2023 13:23
UA EN RU
HIMARS знищив російську командно-штабну машину. Вогонь навели бійці ССО Фото: HIMARS знищив російську командно-штабну машину (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці Сил спецоперацій виявили та навели вогонь HIMARS на російську командно-штабну машину. Це сталося на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО.

Оператори 73-го морського центру ССО під час розвідувальних дій на південному напрямку виявили командно-штабну машину противника. Росіяни використовували її для управління своїми підрозділами.

Аеророзвідники скоригували вогонь української артилерії на ворожу машину. Російську командно-штабну машину знищила американська реактивна система залпового вогню HIMARS.

"Унаслідок влучного удару ворожа КШМ не підлягає відновленню, тобто знищена вщент", - зазначають бійці ССО.

Ситуація на фронті

Наразі наступ українських військових зосередився на двох напрямках фронту - Бахмутському та Мелітопольському. ЗСУ атакують південніше Бахмута та проводжують наступальну операцію у Запорізькій області. Крім того, наші воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області.

Крім того, важкі бої тривають біля Авдіївки, яку росіяни хочуть оточити та захопити, у районі Мар'їнки і Бахмута. Армія РФ намагається повернути втрачені позиції.

Більше про актуальну ситуацію на фронті - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Перше засідання на рівні топ-дипломатів. Що відомо про Раду Україна-НАТО
Перше засідання на рівні топ-дипломатів. Що відомо про Раду Україна-НАТО
DAILY
Заручники блокади. Чому поляки не пускають фури в Україну і кому це вигідно
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Заручники блокади. Чому поляки не пускають фури в Україну і кому це вигідно