Военные ССО уничтожили российскую радиолокационную станцию "Фара" (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

По данным военных, во время ведения разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил портативную радиолокационную станцию "Фара-ПВ".

"В результате огневого поражения ударным дроном радиолокационная станция противника уничтожена", - добавили в ССО.

На видео можно увидеть, как украинские военные обнаружили и ликвидировали российскую радиолокационную станцию.

Потери России на войне

Генштаб ВСУ сообщает, что с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 375 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили около 750 россиян.

Британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.

Ранее сообщалось, что бойцы ССО навели огонь HIMARS и уничтожили российскую командно-штабную машину на юге Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.