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Военные ССО уничтожили российскую радиолокационную станцию "Фара" (видео)

Украина, Суббота 20 января 2024 18:44
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Военные ССО уничтожили российскую радиолокационную станцию "Фара" (видео) Фото: военные ССО уничтожили российскую РЛС "Фара" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины с помощью дрона уничтожили российскую радиолокационную станцию "Фара".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

По данным военных, во время ведения разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил портативную радиолокационную станцию "Фара-ПВ".

"В результате огневого поражения ударным дроном радиолокационная станция противника уничтожена", - добавили в ССО.

На видео можно увидеть, как украинские военные обнаружили и ликвидировали российскую радиолокационную станцию.

Потери России на войне

Генштаб ВСУ сообщает, что с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 375 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили около 750 россиян.

Британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.

Ранее сообщалось, что бойцы ССО навели огонь HIMARS и уничтожили российскую командно-штабную машину на юге Украины.

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Вооруженные силы Украины Война России против Украины
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