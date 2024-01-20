Военные ССО уничтожили российскую радиолокационную станцию "Фара" (видео)
Военные Вооруженных сил Украины с помощью дрона уничтожили российскую радиолокационную станцию "Фара".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
По данным военных, во время ведения разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил портативную радиолокационную станцию "Фара-ПВ".
"В результате огневого поражения ударным дроном радиолокационная станция противника уничтожена", - добавили в ССО.
На видео можно увидеть, как украинские военные обнаружили и ликвидировали российскую радиолокационную станцию.
Потери России на войне
Генштаб ВСУ сообщает, что с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 375 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили около 750 россиян.
Британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.
Ранее сообщалось, что бойцы ССО навели огонь HIMARS и уничтожили российскую командно-штабную машину на юге Украины.
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