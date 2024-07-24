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Військові США знищили ракетні установки хуситів у Ємені

Фото: американські військові вдарили по ракетних установках хуситів у Ємені (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу американські військові знищили три ракетні установки у підконтрольному хуситам районі Ємену.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM) у соцмережі Х.

Зазначається, що знищена зброя становила безпосередню загрозу для сил коаліції США і торговельних суден у регіоні. Заходів було вжито для захисту свободи судноплавства та підвищення безпеки у міжнародних водах.

Атаки єменських хуситів та реакція США

З осені минулого року радикальне ісламське угруповання єменських хуситів на знак підтримки угруповання ХАМАС, почало атакувати комерційні судна, що пов'язані з Ізраїлем і країнами Заходу.

У відповідь військові низки країн ЄС та США почали завдавати ударів по об'єктах терористів у Ємені та захищати кораблі на маршрутах їхнього слідування.

Днями комплекс ППО Ізраїля Arrow 3 перехопив ракету, що летіла у напрямку країни з боку Ємену над Червоним морем.

Також військові США знищили безпілотник хуситів над Червоним морем, що загрожував безпеці.

А 16 липня хусити атакували два танкери у Червоному морі. Один із них прямував з Росії до Китаю.

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Ємен