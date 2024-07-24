Військові США знищили ракетні установки хуситів у Ємені

Атаки єменських хуситів та реакція США

З осені минулого року радикальне ісламське угруповання єменських хуситів на знак підтримки угруповання ХАМАС, почало атакувати комерційні судна, що пов'язані з Ізраїлем і країнами Заходу.

У відповідь військові низки країн ЄС та США почали завдавати ударів по об'єктах терористів у Ємені та захищати кораблі на маршрутах їхнього слідування.

Днями комплекс ППО Ізраїля Arrow 3 перехопив ракету, що летіла у напрямку країни з боку Ємену над Червоним морем.

Також військові США знищили безпілотник хуситів над Червоним морем, що загрожував безпеці.

А 16 липня хусити атакували два танкери у Червоному морі. Один із них прямував з Росії до Китаю.

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