Хусити обстріляли два танкери, один з них йшов з РФ до Китаю

Повстанці-хусити атакували два танкери у Червоному морі. Перше судно йшло прапором Панами маршрутом з Росії до Китаю, а друге - під прапором Ліберії, і належить Греції та Маршалловим Островам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) у Twitter (X).

Удари по танкеру MT Bentley

У публікації американського військового відомства вказується, що підтримувані Іраном хусити здійснили численні напади на танкер із Монако MT Bentley I, що перевозив рослинну олію з РФ до Китаю під панамським прапором. Корабель належить Ізраїлю, і керувався Монако.

Для удару хусити використали 3 надводні судна під час цієї атаки: одне надводне судно без екіпажу та два невеликі човни. Також вказується, що пізніше хусити запустили з Ємену протикорабельну балістичну ракету у бік танкера MT Bentley I у Червоному морі,

У Центркомі зазначили, що повідомлень про руйнування чи постраждалих не надходило.

Атака на танкер MT Chios Lion

Крім того, хусити атакували танкер для перевезення сирої нафти MT Chios Lion, який йшов у Червоному морі під прапором Ліберії, належить Греції та Маршалловим Островам. Для удару вони застосували надводне судно без екіпажу.

Морський дрон завдав шкоди кораблю, але танкер MT Chios Lion не звертався за допомогою, і не було повідомлень про постраждалих.

Реакція військових США

"Така безрозсудна поведінка підтримуваних Іраном хуситів продовжує загрожувати регіональній стабільності та ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі та Аденській затоці", - наголошують в Центркомі.

Як звертає увагу американська сторона, хусити стверджують, що діють від імені палестинців у Газі, але "вони атакують і загрожують життю громадян третіх країн, які не мають нічого спільного з конфліктом у Газі".

Збиття дронів хуситів

В оновлених даних американського військового відомства йдеться, що за останню добу сили USCENTCOM "успішно знищили" 5 безпілотників хуситів, яких підтримує Іран: 3 над Червоним морем і 2 над Єменом.

"Було визначено, що ці БПЛА становлять безпосередню загрозу для сил США, коаліційних сил і торгових суден у регіоні. Ці дії були вжиті, щоб захистити свободу судноплавства та зробити міжнародні води більш безпечними", - розповіли у Центркомі.

Ураження комерційних кораблів хуситами

Нагадаємо, починаючи з листопада минулого року хусити у Ємені завдають ударів по кораблях в регіоні Червоного моря. Вони пояснюють свої атаки на комерційне судноплавство "знаком солідарності" з угрупованням ХАМАС у Секторі Газа, де Ізраїль проводить військову операцію проти терористів у відповідь на масовану атаку у жовтні 2023-го.

2 березня цього року у Червоному морі затонуло атаковане єменськими хуситами судно "Рубімар". Це перший корабель, який пішов на дно після атаки бойовиків.

У червні було атаковане українське судно Verbena під прапором Палау, яке було завантажене дерев’яними будівельними матеріалами. Екіпаж "Вербени" покинув борт, оскільки не зміг приборкати пожежу після атаки.

Також у червні в Службі морських торгових операцій Сполученого Королівства (UKMTO) заявили, що єменські хусити, вірогідно, потопили грецьке судно-вуглевоз Tutor у Червоному морі.