Военные США уничтожили ракетные установки хуситов в Йемене

За последние сутки американские военные уничтожили три ракетные установки в подконтрольном хуситам районе Йемена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.
Отмечается, что уничтоженное оружие представляло непосредственную угрозу для сил коалиции США и торговых судов в регионе. Меры были приняты для защиты свободы судоходства и повышения безопасности в международных водах.
С осени прошлого года радикальная исламская группировка йеменских хуситов в знак поддержки группировки ХАМАС, начала атаковать коммерческие суда, связанные с Израилем и странами Запада.
В ответ военные ряда стран ЕС и США начали наносить удары по объектам террористов в Йемене и защищать корабли на маршрутах их следования.
На днях комплекс ПВО Израиля Arrow 3 перехватил ракету, летевшую в направлении страны со стороны Йемена над Красным морем.
Также военные США уничтожили беспилотник хуситов над Красным морем, который угрожал безопасности.
А 16 июля хуситы атаковали два танкера в Красном море. Один из них направлялся из России в Китай.
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