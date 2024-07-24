Военные США уничтожили ракетные установки хуситов в Йемене

Атаки йеменских хуситов и реакция США

С осени прошлого года радикальная исламская группировка йеменских хуситов в знак поддержки группировки ХАМАС, начала атаковать коммерческие суда, связанные с Израилем и странами Запада.

В ответ военные ряда стран ЕС и США начали наносить удары по объектам террористов в Йемене и защищать корабли на маршрутах их следования.

На днях комплекс ПВО Израиля Arrow 3 перехватил ракету, летевшую в направлении страны со стороны Йемена над Красным морем.

Также военные США уничтожили беспилотник хуситов над Красным морем, который угрожал безопасности.

А 16 июля хуситы атаковали два танкера в Красном море. Один из них направлялся из России в Китай.

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