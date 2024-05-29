Хусити уразили ракетами грецький корабель

Єменські хусити атакували ракетами грецький балкер у Червоному морі. Судно, що йшло під прапором Маршаллових островів, зазнало пошкоджень, але продовжило рух.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Twitter -акаунт (X) Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

За даними американського військового відомства, інцидент стався вчора, 28 травня, між 12:05 і 13:40 за часом місцевим часом.

Зазначається, що бойовики-хусити запустили п'ять протикорабельних балістичних ракет з районів Ємену у бік акваторії Червоного моря.

"M/V Laax, грецький балкер під прапором Маршаллових островів, повідомив, що був уражений трьома ракетами, але продовжив свій рейс. Повідомлень про постраждалих з кораблів США, коаліції чи торговельних суден немає", - говориться в заяві Центркому.

Крім того, йдеться в звіті, між вранці та ввечері того ж дня американські сили (USCENTCOM) "успішно знищили п'ять безпілотних авіаційних комплексів" над Червоним морем, запущених з території Ємену, контрольованої хуситами.

"Було встановлено, що системи становлять безпосередню загрозу для торгових суден у регіоні", - зазначили в Центркомі.

Також у заяві вказується, що дії зі збиття таких повітряних цілей вживаються з метою захисту судноплавства, та щоб "зробити міжнародні води більш безпечними для суден США, коаліції та торговельних суден".

Обстріл хуситами кораблів у Червоному морі та Аденській затоці

Раніше повідомлялося, що 2 березня західні ЗМІ повідомили про те, що у Червоному морі затонуло атаковане єменськими хуситами судно "Рубимар". Це - перший корабель, що пішов на дно після атаки бойовиків.

Крім того, 19 березня єменські хусити атакували протикорабельними ракетами паливний танкер MADO у Червоному морі. Після цього, 24 березня, хусити атакували танкер із сирою нафтою під прапором Панами - тоді судно спалахнуло.

А 18 травня підтримувані Іраном хусити вразили протикорабельною балістичною ракетою нафтовий танкер "Wind" у Червоному морі. Він належить Греції та йшов під прапором Панами у Китай, а нещодавно цей корабель пришвартовувався в РФ.

Зазначимо, з осені 2023 року єменські хусити активізували свої удари по комерційних судах у Червоному морі та Аденській затоці.

Згодом військові США разом із коаліцією стали почали заходи із захисту цивільних кораблів у регіоні. Крім того, нагадаємо, що західні партнери завдали низку ударів по цілях хуситів у Ємені.

Раніше минулого тижня військові США заявили про черговий запуск хуситами балістичних ракет, і про збиття крилатої ракети у Ємені