Хусити атакували ракетами українське судно в Аденській затоці
Хусити, які підтримують Іран, атакували українське судно Verbena двома протикорабельними крилатими ракетами в Аденській затоці. На борту виникла пожежа, один моряк важко поранений.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Центральне командування Збройних сил США у Twitter.
Судно Verbena повідомило про пошкодження та подальші пожежі на борту. Екіпаж продовжує боротьбу з вогнем, йдеться у повідомленні.
Літак військового корабля Philippine Sea (CG 58) евакуював пораненого моряка на військовий корабель партнера, що знаходиться поблизу, для надання медичної допомоги.
Балкер Verbena йшов у Малайзії до Італії з дерев'яними будівельними матеріалами. Українське судно знаходиться під керуванням Польщі та йде під прапором Палау.
"Хуситів, що триває безрозсудна поведінка підтримуваних Іраном, загрожує регіональній стабільності і ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі та Аденській затоці", - зазначає Центральне командування Збройних сил США.
Хусити заявляють, що діють від імені палестинців у секторі Газа, проте вони нападають та загрожують життям громадян третіх країн, які не мають жодного відношення до конфлікту у секторі Газа, йдеться у повідомленні.
Постійна загроза можливості безпечного транзиту через регіон, що походить від хуситів, ускладнює доставку критично важливої допомоги народу Ємену, а також Гази, додали у ЗС США.
Атаки хуситів на кораблі
Нагадаємо, угруповання єменських хуситів почало атакувати торгові судна в Аденській протоці та Червоному морі у жовтні 2023 року після початку конфлікту між ХАМАС та Ізраїлем. Повідомлення про удари надходять майже щодня.
Атаки хуситів ускладнили світову торгівлю, змусивши відправляти кораблі навколо Африки.США нещодавно ввели санкції проти десяти осіб, кораблів та компаній, щоб заблокувати надходження для хуситів.