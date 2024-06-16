Атака хуситів на українське судно: екіпаж покинув борт
Екіпаж українського судна Verbena покинув борт через три дні після того, як його атакували хусити в Аденській затоці.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Центральне командування Збройних сил США у Twitter.
Зазначається, що екіпаж судна подав сигнал лиха, вказавши, що вони покидають корабель. Судно Anna Meta відгукнувся, щоб надати допомогу. Моряків вже транспортують у безпечне місце.
"Екіпаж покинув судно через триваючі пожежі та нездатність їх контролювати", - йдеться у повідомленні.
Американські військові додають, що іранський фрегат IRIN Jamaran був у восьми морських милях від судна Verbena, але не відповів на сигнал лиха.
Що відомо про атаку на українське судно
Нагадаємо, 13 червня хусити атакували українське судно Verbena в Аденській затоці. Бойовики завдали удару двома протикорабельними крилатими ракетами.
Внаслідок атаки на судні виникли пожежі. Один моряк був тяжко поранений, його евакуювали.
Центральне командування Збройних сил США зазначає, що Verbena - це українське вантажне судно під прапором Палау, яке належало Польщі. Балкер транспортував будівельні матеріали з Малайзії до Італії.
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