Атака хуситів на українське судно: екіпаж покинув борт

Екіпаж українського судна Verbena покинув борт через три дні після того, як його атакували хусити в Аденській затоці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Центральне командування Збройних сил США у Twitter.

Зазначається, що екіпаж судна подав сигнал лиха, вказавши, що вони покидають корабель. Судно Anna Meta відгукнувся, щоб надати допомогу. Моряків вже транспортують у безпечне місце.

"Екіпаж покинув судно через триваючі пожежі та нездатність їх контролювати", - йдеться у повідомленні.

Американські військові додають, що іранський фрегат IRIN Jamaran був у восьми морських милях від судна Verbena, але не відповів на сигнал лиха.