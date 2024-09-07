ua en ru
Сб, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Становили небезпеку": військові США знищили дрон і автомобіль єменських хуситів

Субота 07 вересня 2024 04:23
UA EN RU
"Становили небезпеку": військові США знищили дрон і автомобіль єменських хуситів Фото: американські військові знищили небезпечні озброєння хуситів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Американські військові успішно знищили безпілотник і автомобіль підтримки єменських хуситів, що становили небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку в соцмережі Х Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

Зазначається, що з останню добу сили Центрального командування США успішно знищили один безпілотний літальний апарат хуситів та одну машину підтримки в контрольованому терористами районі Ємену.

"Ці апарати становили явну і безпосередню загрозу американським і коаліційним силам, а також торговельним суднам у регіоні. Заходи було вжито з метою захисту свободи судноплавства і забезпечення безпеки міжнародних вод для американських, коаліційних і торговельних суден", - йдеться у повідомленні.

Атаки хуситів у Ємені

Від початку війни у Секторі Газа в жовтні 2023 року, бойовики ісламського угруповання хуситів у Ємені за збройної підтримки Ірану почали атакувати торговельні кораблі під прапорами західних держав, що прямують у Червоне море.

Сполучені Штати і низка європейських країн ввели у регіон війська і почали захищати комерційні судна від атак терористів, а також уражати об'єкти хуситів на території Ємену.

Наприкінці серпня, американські військові знищили ракету і безпілотник хуситів.

Раніше біля єменського міста Ходейда, терористи обстріляли нафтовий танкер. Виник ризик виливу пального та забруднення морської акваторії.

Натомість військові США знищили два судна хуситів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ємен
NEWS
Чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії: пояснення Остіна
Чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії: пояснення Остіна
DAILY
"Нам українські землі не потрібні". Що кажуть полонені з Курщини про війну та Путіна
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Нам українські землі не потрібні". Що кажуть полонені з Курщини про війну та Путіна