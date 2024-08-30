"Становили загрозу": військові США знищили ракету і дрон єменських хуситів

За останню добу в районі Ємену американські військові знищили ракету і безпілотний літальний апарат хуситів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центрального Командування Збройних сил США (CENTCOM).

Військові встановили, що ці системи "становили явну і безпосередню загрозу американським і коаліційним силам, а також торговельним суднам в регіоні". "Дії були вжиті з метою захисту свободи судноплавства і забезпечення більшої безпеки міжнародних вод для американських, коаліційних і торгових суден", - йдеться у повідомленні.