Хусити підбили нафтовий танкер і допустили рятувальників для відвернення катастрофи

Представники судноплавної компанії зазначили, що танкер Sounion перевозить 150 тисячі тонн, або 1 мільйон барелів сирої нафти і становить екологічну небезпеку. Вірогідний розлив палива може стати одним із найбільших в історії.

"Кілька країн звернулися до Ансарулли (хуситів) з проханням про тимчасове перемир'я для входу буксирів і рятувальних суден у район інциденту. З огляду на гуманітарні та екологічні проблеми, Ансарулла погодився на це прохання", - зазначило представництво Ірану в ООН в Нью-Йорку.

Речник єменських хуситів Мохаммед Абдулсалам заявив агентству в середу, що тимчасового перемир'я не існує, та що угруповання погодилося дозволити буксирувати нафтовий танкер Sounion лише після того, як кілька міжнародних сторін зв'язалися з ним.

Судно було обстріляне минулого тижня кількома снарядами біля єменського портового міста Ходейда. З'явилися суперечливі повідомлення про те, що з судна витікає нафта. Однак Reuters не отримало незалежного підтвердження того, що паливо витікає або розливається з судна.

