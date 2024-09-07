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"Представляли опасность": военные США уничтожили дрон и автомобиль йеменских хуситов

Суббота 07 сентября 2024 04:23
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"Представляли опасность": военные США уничтожили дрон и автомобиль йеменских хуситов Фото: американские военные уничтожили опасные вооружения хуситов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Американские военные успешно уничтожили беспилотник и автомобиль поддержки йеменских хуситов, представлявшие опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу в соцсети Х Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Отмечается, что за последние сутки силы Центрального командования США успешно уничтожили один беспилотный летательный аппарат хуситов и одну машину поддержки в контролируемом террористами районе Йемена.

"Эти аппараты представляли явную и непосредственную угрозу американским и коалиционным силам, а также торговым судам в регионе. Меры были приняты с целью защиты свободы судоходства и обеспечения безопасности международных вод для американских, коалиционных и торговых судов", - говорится в сообщении.

Атаки хуситов в Йемене

С начала войны в Секторе Газа в октябре 2023 года, боевики исламской группировки хуситов в Йемене при вооруженной поддержке Ирана начали атаковать торговые корабли под флагами западных государств, направляющиеся в Красное море.

Соединенные Штаты и ряд европейских стран ввели в регион войска и начали защищать коммерческие суда от атак террористов, а также поражать объекты хуситов на территории Йемена.

В конце августа, американские военные уничтожили ракету и беспилотник хуситов.

Ранее возле йеменского города Ходейда, террористы обстреляли нефтяной танкер. Возник риск утечки горючего и загрязнения морской акватории.

В то же время военные США уничтожили два судна хуситов.

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