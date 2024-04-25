Військові США збудують пірс біля берегів Гази: як використовуватимуть

Будівництво є частиною зусиль щодо запобігання голоду в палестинському анклаві. ООН попередила, що Газі загрожує голод, і поскаржилася на "непереборні перешкоди" щодо отримання допомоги та її розподілу за анклавом.

"Я можу підтвердити, що військові судна США, у тому числі USNS Benavidez, розпочали будівництво початкових етапів тимчасового пірса і греблі в морі", - заявив журналістам спікер Пентагону генерал-майор Патрік Райдер.

Райдер сказав, що Пентагон відстежував якийсь мінометний обстріл у Газі, який завдав мінімальних збитків у зоні підготовки пірса. Але він додав, що американські війська ще нічого не почали переміщувати до цього району, і на місці немає американських військ.