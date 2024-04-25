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Військові США збудують пірс біля берегів Гази: як використовуватимуть

Фото: військові США збудують пірс біля берегів Гази: як використовуватимуть (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Американські військові розпочали будівництво морського пірсу, який дозволить доставляти гуманітарну допомогу до Гази. Згідно з планами, пірс запрацює на початку травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Будівництво є частиною зусиль щодо запобігання голоду в палестинському анклаві. ООН попередила, що Газі загрожує голод, і поскаржилася на "непереборні перешкоди" щодо отримання допомоги та її розподілу за анклавом.

"Я можу підтвердити, що військові судна США, у тому числі USNS Benavidez, розпочали будівництво початкових етапів тимчасового пірса і греблі в морі", - заявив журналістам спікер Пентагону генерал-майор Патрік Райдер.

Райдер сказав, що Пентагон відстежував якийсь мінометний обстріл у Газі, який завдав мінімальних збитків у зоні підготовки пірса. Але він додав, що американські війська ще нічого не почали переміщувати до цього району, і на місці немає американських військ.

Допомога Газі від США

На початку березня в США розповіли про будівництво пірсу для доставки гумдопомоги Газі.

Через день після заяви президента США Джо Байдена у Пентагоні заявили, що будівництво займе до двох місяців.

До речі, США закликають Ізраїль пропускати більше машин з гуманітарними вантажами в Сектор Гази.

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Сполучені Штати АмерикиСектор Газа