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Военные США построят пирс у берегов Газы: как будут использовать

Фото: военные США построят пирс у берегов Газы: как будут использовать (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Американские военные приступили к строительству морского пирса, который позволит доставлять гуманитарную помощь в Газу. Согласно планам пирс заработает в начале мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Строительство является частью усилий по предотвращению голода в палестинском анклаве. ООН предупредила, что Газе грозит голод, и пожаловалась на "непреодолимые препятствия" в получении помощи и ее распределении по анклаву.

"Я могу подтвердить, что военные суда США, в том числе USNS Benavidez, приступили к строительству начальных этапов временного пирса и дамбы в море", - заявил журналистам спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.

Райдер сказал, что Пентагон отслеживал какой-то минометный обстрел в Газе, который нанес минимальный ущерб в зоне подготовки пирса. Но он добавил, что американские войска еще ничего не начали перемещать в этот район, и на месте нет американских войск.

Помощь Газе от США

В начале марта в США рассказали о строительстве пирса для доставки гумпомощи Газе.

Через день после заявления президента США Джо Байдена, в Пентагоне заявили, что строительство займет до двух месяцев.

К слову, США призывают Израиль пропускать больше машин с гуманитарными грузами в Сектор Газа.

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Соединенные Штаты АмерикиСектор Газа