Военные США построят пирс у берегов Газы: как будут использовать

Строительство является частью усилий по предотвращению голода в палестинском анклаве. ООН предупредила, что Газе грозит голод, и пожаловалась на "непреодолимые препятствия" в получении помощи и ее распределении по анклаву.

"Я могу подтвердить, что военные суда США, в том числе USNS Benavidez, приступили к строительству начальных этапов временного пирса и дамбы в море", - заявил журналистам спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.

Райдер сказал, что Пентагон отслеживал какой-то минометный обстрел в Газе, который нанес минимальный ущерб в зоне подготовки пирса. Но он добавил, что американские войска еще ничего не начали перемещать в этот район, и на месте нет американских войск.