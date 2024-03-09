У Пентагоні розповіли, скільки часу займе будівництво гуманітарного порту у Газі

Будівництво плавучого військового порту для доставки гуманітарної допомоги в Сектор Газа може тривати до 60 днів. Для його побудови можуть задіяти близько тисячі американських військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Відповідні служби Пентагону розробили графік будівництва вже наступного дня після того, як президент США Джо Байден оголосив про цю ініціативу створити порт для доставки вантажів до Сектору Газа.

Деякі американські законодавці та гуманітарні організації заявили, що система плавучих пірсів приховує серйознішу проблему – нездатність домогтися від уряду Ізраїлю дозволу на ввезення більшої кількості допомоги в Сектор Газа по суші, що є найшвидшим і найефективнішим варіантом.

Представник Пентагону Патрік Райдер підкреслив, що планування портової системи все ще знаходиться на ранній стадії, і накази про розгортання лише починають надходити відповідним службам, які вирушать на Близький Схід.

Зазначається, що гуманітарна портова система США, яку планують побудувати в Секторі Газа, включає два окремих компоненти, перший з яких – будівництво плавучої морської баржі, яка зможе приймати постачання гуманітарної допомоги. Другий елемент - це плавуча дамба довжиною 550 метрів, прикріплена до берега. Після введення в експлуатацію портова система дозволить щодня доставляти жителям Сектору Газа близько 2 млн обідів.

Для порівняння, американські військові доставили загалом близько 124 тисяч обідів під час чотирьох скидів повітрям минулого тижня. За даними американських військових, внаслідок останнього скидання у п'ятницю було доставлено близько 11 500 обідів.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 8 березня, президент США Джо Байден оголосив про плани побудови американськими військовими тимчасового порту для відправлення морем гуманітарної допомоги мешканцям Гази.

Після цього голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що сподівається на відкриття у неділю, 10 березня, морського коридору для доставки гуманітарної допомоги з Кіпру до Сектору Газа.