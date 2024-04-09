США закликають Ізраїль пропускати більше машин із гуманітарними вантажами у Сектор Газа

Білий дім чинить тиск на Ізраїль, щоб збільшити добовий потік вантажівок із гуманітарною допомогою в Сектор Газа до 350 машин на день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними координатора зі стратегічних комунікацій Білого дому Джона Кірбі, директор ЦРУ Вільям Бернс перебував у Каїрі на вихідних для серйозного раунду переговорів щодо забезпечення звільнення заручників, які утримуються в Газі.

Кірбі також сказав, що Вашингтон хоче, щоб до Гази щодня в'їжджало від 300 до 350 вантажівок з гуманітарною допомогою, а також щоб краще забезпечувалася безпека співробітників гуманітарних організацій після того, як минулого тижня внаслідок ізраїльських авіаударів загинули семеро співробітників World Central Kitchen.

"Очевидно, що нам потрібно, щоб це число збільшилося, і нам потрібно, щоб воно зберігалося, щоб справитися з важкою гуманітарною ситуацією", - зазначив він.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив у понеділок, що Ізраїль ще не надав адекватного пояснення загибелі співробітників гуманітарних організацій, зокрема громадянина Австралії та подвійного громадянина США та Канади. Двох ізраїльських офіцерів було звільнено, а решті оголошено догану.