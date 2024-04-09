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США закликають Ізраїль пропускати більше машин із гуманітарними вантажами у Сектор Газа

Вівторок 09 квітня 2024 04:10
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США закликають Ізраїль пропускати більше машин із гуманітарними вантажами у Сектор Газа Фото: США закликають Ізраїль пропускати більше машин із гуманітарними вантажами до Сектору Газа (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Білий дім чинить тиск на Ізраїль, щоб збільшити добовий потік вантажівок із гуманітарною допомогою в Сектор Газа до 350 машин на день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними координатора зі стратегічних комунікацій Білого дому Джона Кірбі, директор ЦРУ Вільям Бернс перебував у Каїрі на вихідних для серйозного раунду переговорів щодо забезпечення звільнення заручників, які утримуються в Газі.

Кірбі також сказав, що Вашингтон хоче, щоб до Гази щодня в'їжджало від 300 до 350 вантажівок з гуманітарною допомогою, а також щоб краще забезпечувалася безпека співробітників гуманітарних організацій після того, як минулого тижня внаслідок ізраїльських авіаударів загинули семеро співробітників World Central Kitchen.

"Очевидно, що нам потрібно, щоб це число збільшилося, і нам потрібно, щоб воно зберігалося, щоб справитися з важкою гуманітарною ситуацією", - зазначив він.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив у понеділок, що Ізраїль ще не надав адекватного пояснення загибелі співробітників гуманітарних організацій, зокрема громадянина Австралії та подвійного громадянина США та Канади. Двох ізраїльських офіцерів було звільнено, а решті оголошено догану.

Розширення доступу гуманітарної допомоги до сектору Газа

Слід зазначити, що напередодні Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив відкриття контрольно-пропускного пункту "Ерез" між Ізраїлем та північною частиною Сектору Газа вперше після атаки ХАМАС 7 жовтня.

Крім того, 5 квітня влада Ізраїлю оголосила про відкриття нових маршрутів для гуманітарних поставок до Сектору Газа на тлі попереджень президента США Джо Байдена. Ізраїльські чиновники також заявили, що планують збільшити кількість допомоги з Йорданії через КПП "Керем-Шалом".

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Сполучені Штати Америки Ізраїль Сектор Газа
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