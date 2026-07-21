Військові США завершили чергову серію ударів по Ірану: чого чекати надалі

Американські військові завдали чергового удару по Ірану на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та триваючої напруженості навколо Ормузької протоки.
Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) в Х, передає РБК-Україна.
За даними командування, новий раунд ударів завершився о 21:00 за східним часом США 20 липня.
Американські сили атакували іранські військові командні центри, морські спроможності, майданчики запуску ракет і безпілотників, а також системи протиповітряної оборони.
У CENTCOM заявили, що метою операції було послаблення здатності Тегерана продовжувати атаки на комерційні судна, які проходять через Ормузьку протоку.
Новий удар став черговим епізодом ескалації між Вашингтоном і Тегераном після зриву домовленостей про припинення вогню в районі стратегічно важливої морської артерії.
Останніми тижнями Іран неодноразово завдавав ударів по цивільних і торговельних суднах, що спричинило відповідь з боку США та їхніх союзників.
"Американські сили залишаються готовими притягнути Іран до відповідальності за невиправдану агресію проти цивільних моряків, які прагнуть вільно та безперешкодно проходити через протоку", - заявили раніше у командуванні.
Водночас дипломатичні зусилля щодо деескалації конфлікту фактично опинилися в підвішеному стані. Переговори між сторонами не принесли прориву, хоча і тривають досі, тоді як взаємні удари лише посилюють ризики для судноплавства та світового нафтового ринку.
Слід зазачити, що 19 липня відносини між США та Іраном наблизилися до повномасштабного конфлікту. Справа у загостренні обміну ударами по цивільних та військових об'єктах, а також загибелі трьох американських солдатів.