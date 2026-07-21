Военные США завершили очередную серию ударов по Ирану: чего ждать в дальнейшем

По данным командования, новый раунд ударов завершился в 21:00 по восточному времени США 20 июля.

Американские силы атаковали иранские военные командные центры, морские возможности, площадки запуска ракет и беспилотников, а также системы противовоздушной обороны.

В CENTCOM заявили, что целью операции было ослабление способности Тегерана продолжать атаки на коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив.

Новый удар стал очередным эпизодом эскалации между Вашингтоном и Тегераном после срыва договоренностей о прекращении огня в районе стратегически важной морской артерии.

В последние недели Иран неоднократно наносил удары по гражданским и торговым судам, что повлекло ответ со стороны США и их союзников.

"Американские силы остаются готовыми привлечь Иран к ответственности за неоправданную агрессию против гражданских моряков, стремящихся свободно и беспрепятственно проходить через пролив", - заявили ранее в командовании.