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Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Военные США завершили очередную серию ударов по Ирану: чего ждать в дальнейшем

06:55 21.07.2026 Вт
2 мин
США нанесли удар по иранским военным командным центрам, морским возможностям и не только
aimg Юлия Маловичко
Фото: американский военный (Getty Images)

Американские военные нанесли очередной удар по Ирану на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и продолжающейся напряженности вокруг Ормузского пролива.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в Х , передает РБК-Украина.

По данным командования, новый раунд ударов завершился в 21:00 по восточному времени США 20 июля.

Американские силы атаковали иранские военные командные центры, морские возможности, площадки запуска ракет и беспилотников, а также системы противовоздушной обороны.

В CENTCOM заявили, что целью операции было ослабление способности Тегерана продолжать атаки на коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив.

Новый удар стал очередным эпизодом эскалации между Вашингтоном и Тегераном после срыва договоренностей о прекращении огня в районе стратегически важной морской артерии.

В последние недели Иран неоднократно наносил удары по гражданским и торговым судам, что повлекло ответ со стороны США и их союзников.

"Американские силы остаются готовыми привлечь Иран к ответственности за неоправданную агрессию против гражданских моряков, стремящихся свободно и беспрепятственно проходить через пролив", - заявили ранее в командовании.

В то же время дипломатические усилия по деэскалации конфликта фактически оказались во взвешенном состоянии. Переговоры между сторонами не принесли прорыва, хотя и продолжаются до сих пор, тогда как взаимные удары лишь усугубляют риски для судоходства и мирового нефтяного рынка.

Следует отметить, что 19 июля отношения между США и Ираном приблизились к полномасштабному конфликту. Дело в обострении обмена ударами по гражданским и военным объектам, а также гибели трех американских солдат.

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