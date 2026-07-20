США планують повномасштабну війну з Іраном, - WP

У неділю 19 липня відносини між США та Іраном наблизилися до повномасштабного конфлікту. Уся справа у загостренні обміну ударами по цивільних та військових об'єктах, а також загибелі трьох американських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Як відомо, у п'ятницю Іран вдарив по військовій базі США в Йорданії, внаслідок чого загинули двоє військових. У суботу історія із загибеллю повторилася, але вже в Іраку. Там внаслідок "контрольованого підриву боєприпасів, що не розірвалися", від збитого іранського дрона - теж загинув військовий.

Президент США Дональд Трамп назвав перші дві смерті "дуже сумною подією", а в інтерв'ю NewsNation сказав, що йому "цілком байдуже" на те, що Іран більше не дотримуватиметься двостороннього меморандуму про взаєморозуміння.

"США планують масштабнішу війну", - сказав у коментарі WP американський чиновник, додавши, що Пентагон збільшує кількість військових літаків у регіоні.

Однак він попередив, що розширення операцій США буде обмежено запасами засобів ППО, що скорочуються, і далекобійних боєприпасів.

Крім цього, США стикаються з обмеженнями на можливість перекидання додаткових військ та літаків у цей район через бойові ушкодження.

"У нас недостатньо ресурсів, щоб безпечно підтримувати проведення операцій, і я не думаю, що Білий дім усвідомлює це", - додав урядовець.

Військові експерти вважають, що, крім виснаження запасів американкою техніки та боєприпасів, США не готові до можливого проведення наземної операції в Ірані. Тобто операції, яку Трамп минулого тижня відмовився виключати.