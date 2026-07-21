Військові США завершили чергову серію ударів по Ірану: чого чекати надалі

За даними командування, новий раунд ударів завершився о 21:00 за східним часом США 20 липня.

Американські сили атакували іранські військові командні центри, морські спроможності, майданчики запуску ракет і безпілотників, а також системи протиповітряної оборони.

У CENTCOM заявили, що метою операції було послаблення здатності Тегерана продовжувати атаки на комерційні судна, які проходять через Ормузьку протоку.

Новий удар став черговим епізодом ескалації між Вашингтоном і Тегераном після зриву домовленостей про припинення вогню в районі стратегічно важливої морської артерії.

Останніми тижнями Іран неодноразово завдавав ударів по цивільних і торговельних суднах, що спричинило відповідь з боку США та їхніх союзників.

"Американські сили залишаються готовими притягнути Іран до відповідальності за невиправдану агресію проти цивільних моряків, які прагнуть вільно та безперешкодно проходити через протоку", - заявили раніше у командуванні.