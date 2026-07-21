Военные США завершили очередную серию ударов по Ирану: чего ждать в дальнейшем
Американские военные нанесли очередной удар по Ирану на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и продолжающейся напряженности вокруг Ормузского пролива.
Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в Х , передает РБК-Украина.
По данным командования, новый раунд ударов завершился в 21:00 по восточному времени США 20 июля.
Американские силы атаковали иранские военные командные центры, морские возможности, площадки запуска ракет и беспилотников, а также системы противовоздушной обороны.
В CENTCOM заявили, что целью операции было ослабление способности Тегерана продолжать атаки на коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив.
Новый удар стал очередным эпизодом эскалации между Вашингтоном и Тегераном после срыва договоренностей о прекращении огня в районе стратегически важной морской артерии.
В последние недели Иран неоднократно наносил удары по гражданским и торговым судам, что повлекло ответ со стороны США и их союзников.
"Американские силы остаются готовыми привлечь Иран к ответственности за неоправданную агрессию против гражданских моряков, стремящихся свободно и беспрепятственно проходить через пролив", - заявили ранее в командовании.
В то же время дипломатические усилия по деэскалации конфликта фактически оказались во взвешенном состоянии. Переговоры между сторонами не принесли прорыва, хотя и продолжаются до сих пор, тогда как взаимные удары лишь усугубляют риски для судоходства и мирового нефтяного рынка.
Следует отметить, что 19 июля отношения между США и Ираном приблизились к полномасштабному конфликту. Дело в обострении обмена ударами по гражданским и военным объектам, а также гибели трех американских солдат.