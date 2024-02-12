Військові США завдали ударів по ракетах і морських дронах хуситів

Військові Сполучених Штатів Америки (США) завдали ударів по двох надводних безпілотниках та трьох протикорабельних крилатих ракетах, які хусити з Ємену планували застосувати для атаки по кораблях у Червоному морі.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

У заяві американських військових зазначається, що дані удари по цілях хуситів були завдані з метою самооборони.

Також у Центркомі уточнили, що це відбулося у суботу.

"10 лютого між 16:00 та 17:00 (за часом Сани) сили Центрального командування США (CENTCOM) успішно завдали ударів із (метою) самооборони по двох безпілотним надводним кораблям (USV) і трьом мобільним протикорабельним крилатим ракетам (ASCM) на північ від Ель-Худейда, Ємен, які були готові запустити проти кораблів у Червоному морі", - йдеться в заяві.

Військові Штатів розповіли, що ідентифікували ці дрони та ракети в районах Ємену, контрольованих хуситами, та визначили, що вони "представляють безпосередню загрозу кораблям і торговим суднам ВМС США в регіоні".

"Ці дії захистять свободу судноплавства та зроблять міжнародні води більш безпечними для ВМС США та торгових суден", - додали в Центркомі.

Операція США через атаки хуситів на кораблі у Червоному морі

Нагадаємо, з листопада минулого року у Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язок із Ізраїлем. У січні терористичне угруповання завдало найбільшого удару. Військові США та Британії відбили атаку у Червоному морі.

На початку січня США та Британія завдали потужних ударів по цілям, пов'язаним з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на постійні атаки хуситів на цивільні судна у Червоному морі.

28 січня повідомлялося, що в Червоному морі безпілотник хусітів атакував британський військовий корабель, а вже наступного дня єменські хусіти повідомили, що вони нібито атакували американський есмінець. Однак у Пентагоні спростували заяву бойовиків.

Перед цим 6 лютого повідомлялося, що британське вантажне судно зазнало нападу хуситів у Червоному морі.

Вже 7 лютого з території Ємену хусити запустили 6 протикорабельних балістичних ракет у напрямку двох комерційних суден в південній частині Червоного моря та Аденської затоки. Вони не завдали школи для суден, а одна з ракет була перехоплена та збита військовими США.

Через два дні американські військові завдали серії ударів по крилатих ракетах та надводних безпілотниках хуситів у Ємені.