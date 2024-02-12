Военные США нанесли удары по ракетам и морским дронам хуситов

Военные Соединенных Штатов Америки (США) нанесли удары по двум надводным беспилотникам и трем крылатым противокорабельным ракетам, которые хуситы из Йемена планировали применить для атаки по кораблям в Красном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

В заявлении американских военных отмечается, что данные удары по целям хуситов были нанесены в целях самообороны.

Также в Центркоме уточнили, что это произошло в субботу.

"10 февраля между 16:00 и 17:00 (по времени Саны) силы Центрального командования США (CENTCOM) успешно нанесли удары (с целью) самообороны по двум беспилотным надводным кораблям (USV) и трем мобильным противокорабельным крылатым ракетам (ASCM) к северу от Эль- Худейда, Йемен, готовые запустить против кораблей в Красном море", - говорится в заявлении.

Военные Штатов рассказали, что идентифицировали эти дроны и ракеты в районах Йемена, контролируемых хуситами, и определили, что они "представляют непосредственную угрозу кораблям и торговым судам ВМС США в регионе".

"Данные действия защитят свободу судоходства и сделают международные воды более безопасными для ВМС США и торговых судов", - добавили в Центркоме.

Операция США из-за атаки хуситов на корабле в Красном море

Напомним, с ноября прошлого года в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, связанные с Израилем. В январе террористическая группировка нанесла наибольший удар. Военные США и Британии отразили атаку в Красном море.

В начале января США и Британия нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене. Это стало ответом на постоянные атаки хуситов на гражданские суда в Красном море.

28 января сообщалось, что в Красном море беспилотник хуситов атаковал британский военный корабль, а уже на следующий день йеменские хуситы сообщили, что они якобы атаковали американский эсминец. Однако в Пентагоне опровергли заявление боевиков.

Перед этим 6 февраля сообщалось, что британское грузовое судно подверглось нападению хуситов в Красном море.

Уже 7 февраля с территории Йемена хуситы запустили 6 противокорабельных баллистических ракет в направлении двух коммерческих судов в южной части Красного моря и Аденского залива. Они не нанесли школу для судов, а одна из ракет была перехвачена и сбита военными США.

Через два дня американские военные нанесли серию ударов по крылатым ракетам и надводным беспилотникам хуситов в Йемене.