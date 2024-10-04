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США завдали ударів по кількох частинах Ємену, - The Guardian

Україна, П'ятниця 04 жовтня 2024 20:14
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США завдали ударів по кількох частинах Ємену, - The Guardian Фото: США завдали ударів по кількох частинах Ємену (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

США завдали ударів по кількох частинах Ємену, включаючи його столицю Сану і портове місто Ходейда. Вражені опорні пункти хуситів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Анонімний американський чиновник, що військові США завдали ударів по низці об'єктів хуситів в Ємені.

За його словами, американські літаки та кораблі завдали ударів по системах озброєння, базах та іншому обладнанню, що належить підтримуваному Іраном угрупованню, в результаті чого були вражені опорні пункти хуситів.

Точна кількість цілей ще не відома, оскільки місія тільки закінчується.

За даними хуситських ЗМІ, сім ударів було завдано по аеропорту в Ходейді і району Катейб, де знаходиться військова база, контрольована хуситами.

Ще чотири удари були завдані по району Сейяна в столиці Сані, і два удари були завдані по провінції Дхамар, згідно з повідомленнями Houthi. Прес-служба Хуті також повідомила про три авіаудари в провінції Байда на південному сході від Сани.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо про атаку на Ємен. Місцеві ЗМІ, пов'язані з хуситами, пишуть, що по столиці Ємену Сані та місту Ходейда було завдано авіаударів.

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