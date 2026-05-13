ua en ru
Ср, 13 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Військові США вчаться у України: Пентагон відправив людей прямо на поле бою

08:53 13.05.2026 Ср
2 хв
У Сенаті назвали Україну "Кремнієвою долиною війни"
aimg Олена Чупровська
Військові США вчаться у України: Пентагон відправив людей прямо на поле бою Фото: "Кремнієва долина війни": навіщо США направили своїх військових до України (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Пентагон направив своїх військових до України, щоб навчитися застосовувати дрони у реальних бойових умовах. США хочуть перейняти досвід України у боротьбі з БпЛА.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР, про це під час слухань у комітеті Сенату заявив міністр оборони США Піт Гегсет.

Читайте також: Трамп зробив несподівану заяву про Донбас

Лідер меншості Мітч Макконнелл назвав Україну "Кремнієвою долиною війни" і запитав, чи підтримує Гегсет поїздки туди посадовців Пентагону для переймання досвіду.

Гегсет підтвердив - і уточнив, що сам схвалив відправку додаткових співробітників.

Навіщо США навчаються в Україні

Мета відряджень - навчання технологіям безпілотників просто на полі бою.

"Щоб ми винесли всі можливі уроки з цього конфлікту і впровадили їх у режимі реального часу в нашу оборону та наступ в епоху, коли потрібне домінування безпілотників", - сказав він.

За словами Гегсета, саме тому бюджет витрачає так багато саме на дрони.

"Врахуйте уроки, викладені з України та інших полів битв, та забезпечте їх застосування у всіх збройних силах якнайшвидше", - заявив Гегсет.

Сенатор Кріс Кунс назвав Україну лідером у розробці дронів і протидронної боротьби.

Він нагадав, що США, воюючи з Іраном, самі зіткнулися з проблемою дешевих масових "Шахедів", і закликав Вашингтон усвідомити - Україна вже має відповідь на цю загрозу.

Як повідомляло РБК-Україна, напередодні Гегсет опинився під жорстким тиском у Конгресі - законодавці вимагали пояснень щодо мільярдних витрат на війну з Іраном та відсутності чіткої стратегії.

Тим часом в Україні готуються розгорнути першу у світі "стіну дронів" від компанії Atreyd - систему з десятків малих безпілотників, яка здатна формувати захисну завісу проти "Шахедів" і керованих авіабомб.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Україна Війна в Україні
Новини
Сили оборони Покровськ не залишатимуть, але в Мирнограді ситуація складніша, - джерело
Сили оборони Покровськ не залишатимуть, але в Мирнограді ситуація складніша, - джерело
Аналітика
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес