Військові США вчаться у України: Пентагон відправив людей прямо на поле бою

Пентагон направив своїх військових до України, щоб навчитися застосовувати дрони у реальних бойових умовах. США хочуть перейняти досвід України у боротьбі з БпЛА.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР, про це під час слухань у комітеті Сенату заявив міністр оборони США Піт Гегсет.

Лідер меншості Мітч Макконнелл назвав Україну "Кремнієвою долиною війни" і запитав, чи підтримує Гегсет поїздки туди посадовців Пентагону для переймання досвіду.

Гегсет підтвердив - і уточнив, що сам схвалив відправку додаткових співробітників.

Навіщо США навчаються в Україні

Мета відряджень - навчання технологіям безпілотників просто на полі бою.

"Щоб ми винесли всі можливі уроки з цього конфлікту і впровадили їх у режимі реального часу в нашу оборону та наступ в епоху, коли потрібне домінування безпілотників", - сказав він.

За словами Гегсета, саме тому бюджет витрачає так багато саме на дрони.

"Врахуйте уроки, викладені з України та інших полів битв, та забезпечте їх застосування у всіх збройних силах якнайшвидше", - заявив Гегсет.

Сенатор Кріс Кунс назвав Україну лідером у розробці дронів і протидронної боротьби.

Він нагадав, що США, воюючи з Іраном, самі зіткнулися з проблемою дешевих масових "Шахедів", і закликав Вашингтон усвідомити - Україна вже має відповідь на цю загрозу.