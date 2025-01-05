Військові США та Великої Британії завдали ударів по Ємену, - ЗМІ

Видання з посиланням на арабські ЗМІ повідомило, що війська західної коаліції завдали три раунди ударів по місту Саада на гірському північному заході Ємену, що контролюється повстанським угрупуванням хуситів.

Підтвердження з боку американських або британських військових не було.

Інформація про удари з'явилася за кілька годин після того, як близько півночі з території Ємену по Ізраїлю була запущена балістична ракета.

Ізраїльські військові повідомили, що перехопили ціль до того, як вона досягнула території країни. Сирени повітряної тривоги лунали у селищі Тальмей-Елазар.

Речник хуситів у Telegram заявив, що атаки триватимуть доти, доки не закінчаться бойові дії у Секторі Газа.

Він не взяв на себе безпосередню відповідальність за пуск ракети.