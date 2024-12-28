Ізраїль обстріляв аеропорт у Ємені, коли там приземлився цивільний літак, - ООН

Ізраїльська авіація обстріляла аеропорт у єменській столиці Сані в той момент, коли там приземлився цивільний літак Airbus-320 з сотнями пасажирів на борту. Внаслідок обстрілу постраждали члени делегації ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press (AP).

Головний чиновник ООН з гуманітарних питань у Ємені Жульєн Харнейс розповів агенції, що два авіаудари в четвер, 26 грудня, зачепили його та ще близько 15 осіб, які перебували у VIP-залі міжнародного аеропорту в Сані. Серед них був гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреїсус.

Однак найбільш жахливим, за словами Харнейса, було руйнування диспетчерської вежі аеропорту, коли літак авіакомпанії Yemenia Airways виконував руління після приземлення.

"На щастя, цей літак зміг безпечно приземлитися і пасажири змогли вийти, але все могло бути набагато, набагато гірше", - сказав представник ООН під час відео прес-конференції з Сани.

За його словами, близько 16:45 за місцевим часом одна ракета вдарила приблизно за 300 метрів на південь від VIP-залу, а інша - приблизно за 300 метрів на північ. У цей момент близько п'яти членів команди ООН перебували за межами будівлі.

"Очевидно, що ми не тільки не мали жодних ознак потенційних авіаударів, але й не можемо пригадати, коли востаннє в Сані були авіаудари у світлий час доби", - сказав Харнейс.

За його словами, відразу ж після авіаударів, співробітники служби безпеки ООН вивели делегацію з VIP-будівлі та посадили у п'ять броньованих автомобілів, де вони чекали близько 40 хвилин, щоб з'ясувати, що сталося та змогли надати допомогу пораненому члену екіпажу.

Харнейс додав, що отримав серйозне осколкове поранення ноги і втратив багато крові. Його доправили до лікарні в Сані та прооперували впродовж чотирьох годин, а решта членів делегації провели ніч у приміщенні ООН.

Літак із гендиректором ВООЗ Гебреїсусом і командою ООН, включно з пораненим членом екіпажу, зміг вилетіти до Йорданії у другій половині дня 27 грудня - без працюючої диспетчерської вежі.

В ООН повідомили, що поранений член екіпажу був доправлений у лікарню в Йорданії, а Гебреїсус повернувся до Женеви у штаб-квартиру ВООЗ.

Реакція Ізраїлю та інші наслідки ударів

В Армії оборони Ізраїлю заявили про атаку на аеропорт Сани через його використання хуситами та Іраном. За словами військових, вони не знали про перебування глави ВООЗ та делегації ООН в аеропорту.

У відповідь Харнейс підкреслив, що аеропорт є цивільним, а не військовим, та використовується для перевезення працівників ООН й інших гуманітарних організацій, а також для одного цивільного рейсу - з Ємену до Аммана, Йорданія, і назад. За його словами, цей рейс виконується на підставі міжнародної угоди, і тисячі єменців скористалися ним, щоб отримати сучасне медичне лікування за кордоном.

За даними представника ООН, крім авіаударів по аеропорту Сани 26 грудня, Ізраїль атакував ключовий порт країни Ходейду на заході Ємену. Авіаудар ЦАХАЛу знищив два буксири та, за оцінками, зменшив пропускну здатність порту на 50%.

В ООН повідомили, що внаслідок ізраїльських авіаударів загинули щонайменше три людини і десятки зазнали поранень. Серед поранених був член екіпажу гуманітарної авіаслужби ООН, який збирався вивезти з Сани делегацію ООН у складі близько 20 осіб.