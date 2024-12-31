Ізраїль в ООН попередив хуситів через обстріли, що їм загрожує доля ХАМАС і "Хезболли"

Посол Ізраїлю в Організації Об'єднаних Націй (ООН) Дані Данон оголосив про "останнє попередження" від своєї країни для хуситів з Ємену через їхні триваючі повітряні удари. Єрусалим погрожує бойовикам, що їх може спіткати аналогічна з ХАМАС і "Хезболлою" доля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами представника ізраїльського дипломатичного відомства під час виступу перед Радою Безпеки ООН, країна не потерпить атак з боку підтримуваних Іраном угруповань.

Так, посол Дані Данон попередив Тегеран, що Ізраїль має можливість завдати удару по будь-якій цілі на Близькому Сході, включно з Іраном.

"Хусити: можливо, ви не звертали уваги на те, що сталося на Близькому Сході за останній рік. Дозвольте мені нагадати вам, що сталося з ХАМАС, "Хезболлою", Асадом (президентом Сирії Башаром аль-Асадом, - ред.), усіма тими, хто намагався нас знищити. Нехай це буде вашим останнім попередженням", - сказав він.

Ізраїльський дипломат додав, що це не є погроза, проте "обіцянка - розділити ту саму жалюгідну долю".

Перед засіданням в Радбезі ОО Данон сказав журналістам, що Ізраїль "захищатиме свій народ".

"Якщо 2000 кілометрів недостатньо, щоб відокремити наших дітей від терору, дозвольте запевнити вас, цього буде недостатньо, щоб захистити їхній терор від нашої сили", - заявив дипломат.

Обстріли з боку хуситів та операції Ізраїлю проти ХАМАС, "Хезболли" та асадівських сил

Разом з тим варто зазначити, що через кілька годин після даної заяви в Армії оборони Ізраїлю повідомили про чергове перехоплення ракети, яка була випущена з Ємену.

Крім того, голова верховного революційного комітету хуситів Мохамед Алі аль-Хуті заявив у своєму дописі на Twitter (X), що угруповання не припинить свої атаки на Ізраїль.

Минулого тижня прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу попередив хуситів після серії атак по пов'язаних з бойовиками об'єктах в Ємені, що країна "тільки починає". Йдеться про удари ЦАХАЛ по цілях в районі аеропорту Сани, портах на західному узбережжі Ємену та по двох електростанціях.

Нагадаємо, що ізраїльська армія та спецслужби методично ліквідовують вищих лідерів палестинського терористичного руху ХАМАС та бойовиків ліванського угруповання "Хезболла", а також знищують військову інфраструктуру в Сирії, в тому числі й після краху режиму Асада.