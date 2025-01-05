Военные США и Великобритании нанесли удары по Йемену, - СМИ

В ночь на 5 января американские и британские войска атаковали позиции хуситов. Удар произошел через несколько часов после пуска баллистической ракеты из Йемена в сторону Израиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Издание со ссылкой на арабские СМИ сообщило, что войска западной коалиции нанесли три раунда ударов по городу Саада на горном северо-западе Йемена, подконтрольному повстанческой группировке хуситов.
Подтверждения со стороны американских или британских военных не было.
Информация об ударах появилась через несколько часов после того, как около полуночи с территории Йемена по Израилю была запущена баллистическая ракета.
Израильские военные сообщили, что перехватили цель до того, как она достигла территории страны. Сирены воздушной тревоги раздавались в поселке Тальмей-Элазар.
Представитель хуситов в Telegram заявил, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока не закончатся боевые действия в Секторе Газа.
Он не взял на себя непосредственную ответственность за пуск ракеты.
После вторжения боевиков палестинской группировки ХАМАС из Сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года, исламские движения "Хезболла" в Ливане и хуситы в Йемене, начали обстреливать территорию Израиля в знак поддержки исламских союзников.
Противостояние с ХАМАС и "Хезболлой" переросло в наземные операции израильской армии в Секторе Газа и на юге Ливана соответственно. Поскольку Йемен не имеет общей границы с Израилем, хуситы и ЦАХАЛ обмениваются ракетными ударами.
В конце декабря посол Израиля в ООН заявил, что хуситов в Йемене может ждать судьба "Хезболлы" и ХАМАСа.
Однако уже через несколько часов после этого заявления, израильские военные перехватили очередную ракету, которую хуситы выпустили по Израилю.
Также в конце декабря Армия обороны Израиля впервые использовала американский комплекс противоракетной обороны THAAD. Система сбила выпущенную хуситами ракету из Йемена.
26 декабря израильская армия обстреляла гражданский аэропорт в йеменской столице Сане. От удара пострадали члены делегации ООН и гендиректор ВОЗ.
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