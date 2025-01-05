Военные США и Великобритании нанесли удары по Йемену, - СМИ

Издание со ссылкой на арабские СМИ сообщило, что войска западной коалиции нанесли три раунда ударов по городу Саада на горном северо-западе Йемена, подконтрольному повстанческой группировке хуситов.

Подтверждения со стороны американских или британских военных не было.

Информация об ударах появилась через несколько часов после того, как около полуночи с территории Йемена по Израилю была запущена баллистическая ракета.

Израильские военные сообщили, что перехватили цель до того, как она достигла территории страны. Сирены воздушной тревоги раздавались в поселке Тальмей-Элазар.

Представитель хуситов в Telegram заявил, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока не закончатся боевые действия в Секторе Газа.

Он не взял на себя непосредственную ответственность за пуск ракеты.