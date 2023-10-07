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Військові РФ вчергове атакували Торецьк: поранено жінку (відео)

Торецьк, Субота 07 жовтня 2023 16:21
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Військові РФ вчергове атакували Торецьк: поранено жінку (відео) Фото: окупанти обстріляли Торецьк (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти в черговий раз обстріляли Торецьк Донецької області. В результаті ворожої атаки місцева жителька отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ України.

"Торецьк. Внаслідок чергового ворожого обстрілу житлового сектору, поранено жінку", - повідомили в МВС.

За даними правоохоронців, рятувальники державної служби надзвичайних ситуацій надали потерпілій домедичну допомогу та доставили до лікарні.

Удари РФ по Донецькій області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських загарбників. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Раніше повідомлялося, що 21 вересня в результаті атаки окупантів постраждали пʼятеро людей. Ввечері того ж дня російські війська завдали серії ракетних ударів по Кураховому в Донецькій області - тоді поранення отримали 15 людей.

Також нещодавно російські військові обстріляли приватний будинок у смт Північне. Унаслідок ворожої атаки постраждала сім'я з дітьми.

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Донецька область окупанти Війна Росії проти України
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