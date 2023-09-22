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Війська РФ обстріляли Курахове Донецької області: поранено 13 людей

П'ятниця 22 вересня 2023 01:29
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Війська РФ обстріляли Курахове Донецької області: поранено 13 людей Фото: війська РФ обстріляли Курахове Донецької області, поранено 13 людей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська завдали серії ракетних ударів по Кураховому на Донеччині вчора ввечері, ввечері 21 вересня.

Про це заявив начальник Курахівської ГВА Роман Падун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

За словами начальника Курахівської ГВА, за попередніми даними, внаслідок вечірнього обстрілу поранення отримали 13 осіб, також серйозно пошкоджено житлові будинки. Також Падун зазначив, що рятувальникам вдалося дістати одну людину з-під завалів.

Війська РФ обстріляли Курахове Донецької області: поранено 13 людей

Обстріл Донецької області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських окупантів. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Так, росіяни вчора атакували Петропавлівку Волноваського району, ймовірно, із застосуванням ракетного озброєння. Внаслідок вибухів отримали множинні осколкові поранення 36-річна місцева мешканка та чоловік 56 років.

Крім того, нещодавно російські окупанти обстріляли приватний будинок у смт Північне. Внаслідок ворожої атаки постраждала сім'я з дітьми.

Також росіяни атакували село на Донеччині ракетами "Іскандер". Внаслідок ворожої атаки постраждали чотири людини.

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