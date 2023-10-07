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Военные РФ в очередной раз атаковали Торецк: ранена женщина (видео)

Торецк, Суббота 07 октября 2023 16:21
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Военные РФ в очередной раз атаковали Торецк: ранена женщина (видео) Фото: оккупанты обстреляли Торецк (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Торецк Донецкой области. В результате вражеской атаки местная жительница получила ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Украины.

"Торецк. В результате очередного вражеского обстрела жилого сектора, ранена женщина", - сообщили в МВД.

По данным правоохранителей, спасатели государственной службы чрезвычайных ситуаций предоставили пострадавшей в медицинскую помощь и доставили в больницу.

Удары РФ по Донецкой области

Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских захватчиков. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и находящиеся в относительном тылу.

Ранее сообщалось, что 21 сентября в результате атаки оккупантов пострадали пять человек. Вечером того же дня российские войска нанесли серии ракетных ударов по Курахово в Донецкой области - тогда ранения получили 15 человек.

Также недавно российские военные обстреляли частный дом в Северном. В результате вражеской атаки пострадала семья с детьми.

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