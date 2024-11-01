Українські десантники "мінуснули" 15 батальйонів росіян з початку Курської операції

З початку операції у Курській області українські десантники завдали втрат ворогу в майже 8 тисяч солдатів. Це дорівнює 15 батальйонам росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ в Facebook.

За даними ДШВ, санітарні та безповоротні втрати серед російських військ у Курській області склали 7980 осіб. Десантники взяли у полон майже 300 військовослужбовців РФ, а також захопили дев'ять танків, чотири БТР, дев'ять гармат, шість мінометів тощо.

Крім того, українські десантники знищили та пошкодили:

58 танків,

162 БМП,

46 БТР,

136 артилерійських систем,

дві реактивні системи залпового вогню,

592 автомобільної техніки,

46 станцій РЕБ та іншої спеціальної техніки.

У повітрі було знищено три гвинтокрили - два бойових Ка-52 і Мі-8, а також 111 дронів різних типів, 34 ударних безпілотників (Шахед, Ланцет) і один розвідувально-ударний БПЛА "Оріон".

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