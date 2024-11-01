Українські десантники "мінуснули" 15 батальйонів росіян з початку Курської операції
З початку операції у Курській області українські десантники завдали втрат ворогу в майже 8 тисяч солдатів. Це дорівнює 15 батальйонам росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ в Facebook.
За даними ДШВ, санітарні та безповоротні втрати серед російських військ у Курській області склали 7980 осіб. Десантники взяли у полон майже 300 військовослужбовців РФ, а також захопили дев'ять танків, чотири БТР, дев'ять гармат, шість мінометів тощо.
Крім того, українські десантники знищили та пошкодили:
- 58 танків,
- 162 БМП,
- 46 БТР,
- 136 артилерійських систем,
- дві реактивні системи залпового вогню,
- 592 автомобільної техніки,
- 46 станцій РЕБ та іншої спеціальної техніки.
У повітрі було знищено три гвинтокрили - два бойових Ка-52 і Мі-8, а також 111 дронів різних типів, 34 ударних безпілотників (Шахед, Ланцет) і один розвідувально-ударний БПЛА "Оріон".
facebook.com/uaairborne
Курська операція
Нагадаємо, Сили оборони України розпочали операцію у Курській області на початку серпня. Захисники взяли під контроль десятки населених пунктів. Нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив про створення буферної зони біля кордону з РФ.
Російські війська намагаються витиснути українські сили. Для цього у Курську область перекинули війська КНДР, але вони ще не були залучені до боїв.
За словами Зеленського, Україна могла захопити Курську АЕС, але не захотіла цього робити.
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