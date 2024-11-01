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Українські десантники "мінуснули" 15 батальйонів росіян з початку Курської операції

Курська область, П'ятниця 01 листопада 2024 13:04
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Українські десантники "мінуснули" 15 батальйонів росіян з початку Курської операції Фото: десантники "мінуснули" 15 батальйонів росіян у Курській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

З початку операції у Курській області українські десантники завдали втрат ворогу в майже 8 тисяч солдатів. Це дорівнює 15 батальйонам росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ в Facebook.

За даними ДШВ, санітарні та безповоротні втрати серед російських військ у Курській області склали 7980 осіб. Десантники взяли у полон майже 300 військовослужбовців РФ, а також захопили дев'ять танків, чотири БТР, дев'ять гармат, шість мінометів тощо.

Крім того, українські десантники знищили та пошкодили:

  • 58 танків,
  • 162 БМП,
  • 46 БТР,
  • 136 артилерійських систем,
  • дві реактивні системи залпового вогню,
  • 592 автомобільної техніки,
  • 46 станцій РЕБ та іншої спеціальної техніки.

У повітрі було знищено три гвинтокрили - два бойових Ка-52 і Мі-8, а також 111 дронів різних типів, 34 ударних безпілотників (Шахед, Ланцет) і один розвідувально-ударний БПЛА "Оріон".

Українські десантники &quot;мінуснули&quot; 15 батальйонів росіян з початку Курської операції

facebook.com/uaairborne

Курська операція

Нагадаємо, Сили оборони України розпочали операцію у Курській області на початку серпня. Захисники взяли під контроль десятки населених пунктів. Нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив про створення буферної зони біля кордону з РФ.

Російські війська намагаються витиснути українські сили. Для цього у Курську область перекинули війська КНДР, але вони ще не були залучені до боїв.

За словами Зеленського, Україна могла захопити Курську АЕС, але не захотіла цього робити.

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