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Військові "приземлили" два ворожих дрона на півдні

Фото: військові "приземлили" два ворожих дрона на півдні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові відпрацювали по ворожих безпілотниках в Миколаївській та Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".

"Силами протиповітряної оборони знищено розвідувальний безпілотний літальний апарат типу “Мерлін” в Миколаївській області та ударний дрон в Херсонській області", - пише пресслужба. 

Втрати Росії у війні 

Як писав Генеральний штаб ЗСУ, минулої доби, 4 серпня, наші воїни знищили ще 620 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 249 110 одиниць живої сили.

Тим часом контррозвідники СБУ лише за кілька днів "розібрали" 13 одиниць військової техніки ворога, склад боєприпасів й багато іншого. Також показали процес своєї роботи у відеоролику. 

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