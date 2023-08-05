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Военные "приземлили" два вражеских дрона на юге

Фото: военные "приземлили" два вражеских дрона на юге (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные отработали по вражеским беспилотникам в Николаевской и Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".

"Силами противовоздушной обороны уничтожен разведывательный беспилотный летательный аппарат типа "Мерлин" в Николаевской области и ударный дрон в Херсонской области", - пишет пресс-служба.

Потери России в войне

Как писал Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки, 4 августа, наши воины уничтожили еще 620 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 249110 единиц живой силы.

Между тем контрразведчики СБУ лишь через несколько дней"разобрали" 13 единиц военной техники врага, состав боеприпасов и многое другое. Также показали процесс своей работы в видеоролике.

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