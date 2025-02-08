Військові Повітряних сил показали, як збивали дрони РФ під час нічної атаки

Атака РФ по Україні

Після опівночі 8 лютого окупанти запустили по Україні десятки дронів безпілотників-імітаторів. Українські військові нарахували майже 140 БПЛА, які РФ запустила одразу з п'яти напрямків.

Зокрема, через падіння уламків дронів є пошкодження в Дарницькому районі Києва. Також не без наслідків обійшлося і в Київській області.

Також загарбники атакували Суми. Там російський дрон атакував приватний будинок, почалася пожежа, але її вже погасили.

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