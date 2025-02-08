RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

Военные Воздушных сил показали, как сбивали дроны РФ во время ночной атаки

Фото: украинские военные показали, как сбивали дроны РФ во время атаки 8 февраля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Россия запустила по Украине 139 дронов в ночь на 8 февраля. Военные показали, как сбивали вражеские БПЛА во время атаки оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Боевая работа в зоне ответственности воздушного командования "Восток", - говорится в подписи к кадрам.

 

Атака РФ по Украине

После полуночи 8 февраля оккупанты запустили по Украине десятки дронов беспилотников-имитаторов. Украинские военные насчитали почти 140 БПЛА, которые РФ запустила сразу с пяти направлений.

В частности, из-за падения обломков дронов есть повреждения в Дарницком районе Киева. Также не без последствий обошлось и в Киевской области.

Также захватчики атаковали Сумы. Там российский дрон атаковал частный дом, начался пожар, но его уже погасили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевСумыКиевская областьВойна в УкраинеДрони